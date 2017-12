Mariés au premier regard – Charlène et Florian : Week-end en amoureux à Rome

De tendres clichés accompagnés de tendres mots. "Profiter de chaque instant comme si c'était le dernier. (...) Hâte de pouvoir partager enfin nos moments avec vous. (...) La vie est pleine de surprises", peut-on lire.

Si l'expérience Mariés au premier regard n'a pas fonctionné pour certains comme Vicky et Laurent, Charlène et Florian sont quant à eux plus amoureux que jamais. Le duo compte ainsi se remarier à l'église. Mais ce n'est pas tout : les deux tourtereaux ont pour projet de s'installer ensemble. Quelle belle histoire...