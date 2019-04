Mariés au premier regard : Kevin bloqué par Marlène, révélations de la mariée !

Le conte de fées a rapidement viré au cauchemar pour Marlène, lors du tournage de Mariés au premier regard 3. L'assistante maternelle de 30 ans et Kevin ont eu un coup de coeur dès leur rencontre à la mairie. L'ouvrier spécialisé de 26 ans a donc accepté de se marier avec la jeune femme avec laquelle il était compatible à 82% et inversement.

Malheureusement, Kevin s'est vite montré distant lors de leur lune de miel en Crète. Il a tout de même accepté de se rendre chez Marlène pour tenter de sauver leur histoire. Mais rien n'y a fait, il lui a vite annoncé qu'il préférait rester ami avec elle. Un moment sur lequel la belle brune est revenue pour Purepeople.

Une fois le voyage de noces terminé, avez-vous gardé contact avant qu'il ne revienne chez toi ?

Oui. On est rentré un dimanche du voyage, il me semble, et il est venu chez moi le vendredi soir. Entre-temps, on s'est envoyé des textos pour prendre des nouvelles. Des messages normaux qui me donnaient espoir que ça s'arrange. L'experte Estelle Dossin nous avait appelés tous les deux et la prod' me disait qu'il était dans une démarche positive, qu'il voulait faire des efforts pour que ça s'arrange C'est pour ça qu'on me voit très emballée quand il arrive pour le week-end.

Lui était malheureusement un peu plus bloqué. Comment l'as-tu vécu ?

Quand il est arrivé à la maison, on a passé un petit moment ensemble, il a fait la cuisine pour moi et on a mangé. À ce moment-là, j'étais plutôt confiante, même s'il était dans la retenue. Je me suis dit que c'était le temps qu'il prenne ses marques chez moi et que la relation reparte un peu. Ensuite, on a passé une soirée à Toulouse tous les deux et j'ai vu qu'il était distant physiquement. Il ne venait pas trop vers moi. Le lendemain, on a eu le débrief où il m'a dit qu'il ne savait plus trop où il en était et qu'il préférait qu'on reste amis.

Pourquoi avait-il ce blocage, selon toi ?

Le fait d'être marié, ça met un peu plus la pression. Et je pense que Kevin à ce moment-là avait besoin de quelque chose de plus tranquille. Et sa façon de me l'expliquer, c'était de me dire qu'il n'avait pas réellement eu la flamme. C'est vrai que moi j'étais plus emballée dans mes sentiments, l'expérience, pour ma part, fait que les sentiments sont décuplés. On vit des émotions très fortes en peu de temps. Donc je ne comprends pas trop. Pour moi, on avait eu tout de suite un coup de coeur. Quand on a vécu le mariage qu'on a vécu, je ne comprends pas trop comment on peut redescendre. Mais lui m'a expliqué qu'il avait été pris dans l'euphorie du mariage et que dès qu'on avait rencontré nos premiers problèmes pendant le voyage de noces, ça l'avait braqué.

