Mariés au premier regard – Maxime : Sa folle transformation physique en un an

Lundi 12 mars 2019, M6 diffusait un nouvel épisode de Mariés au premier regard 3. Cette semaine, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Maxime, un agent d'accueil de 28 ans. Le candidat, compatible à 83% avec Sonia (une aide-soignante de 28 ans), a été présenté comme un homme très sportif.

Mais, si l'on en croit l'une des publications de Maxime qui date de 2015, le sport n'a pas toujours fait partie de son quotidien. Sur Instagram, le beau brun a dévoilé son impressionnante transformation physique en seulement un an. Sur la première photo, on le découvre très mince, avec un corps loin d'être athlétique. Sur la deuxième photo, le jeune homme affiche un corps un peu plus musclé et sur les deux dernières, on voit clairement qu'il a un corps sculpté.

Biceps, abdominaux, Maxime a bien changé et ne cache pas sa fierté. "#transformation #oneyear #workhard", a-t-il légendé sa publication.