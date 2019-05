Marina Foïs sur tapis rouge : "Il y a un malentendu... Moi je suis nulle"

Habituée du Festival de Cannes où elle vient régulièrement défendre des films, Marina Foïs sera là cette année en tant que membre du jury. Elle fait partie de celles et ceux qui devront départager les oeuvres de la section Un certain regard, catégorie parallèle de la compétition officielle qui met en perspective un cinéma original et audacieux, récompensant des cinéastes encore peu connus. Le challenge réjouit la comédienne française de 49 ans, cinéphile et cinévore. Elle fait la couverture du magazine Elle et livre ses confidences, notamment sur un passage obligé de la Croisette, le tapis rouge.

Quand on lui demande si elle se prêtera à l'exercice périlleux du red carpet au Festival de Cannes, l'ancienne membre des Robins des bois répond : "Il y a un malentendu : nous, les actrices, on n'a pas des corps parfaits, des gueules parfaites, on a des rides, on a des cernes... On n'est ni des saintes ni des mannequins, on est des femmes. Moi, je suis nulle en red carpet. Je sais poser avec un photographe, mais mettre la main comme ci, comme ça ? Non, je ne suis pas capable de perdre mon second degré à ce point-là."

Pour autant, Marina Foïs ne boudera pas le plaisir de porter de belles tenues : "J'adore la fringue. J'aime voir les gens habillés, qu'ils aient une idée d'eux-mêmes, un plaisir à cet endroit-là. Nous sommes aussi des gueules et des corps. J'ai de la chance, un jour, Nicolas Ghesquière [le directeur artistique de Louis Vuitton, NDLR] m'a invitée à un show, on est devenus amis et j'ai ce privilège d'être habillée par lui. La mode est un domaine qui paraît plus futile que d'autres, mais la vie sans sa part futile n'aurait aucun intérêt."

Découvrez, pour l'occasion, dans notre diaporama, les looks de Marina Foïs au Festival de Cannes ces dernières années.

Retrouvez l'intégralité de l'article dans le magazine Elle du 10 mai 2019