Marina Kaye, malade, s'explique après avoir quitté son concert...

Après avoir quitté la scène alors qu'elle était en plein milieu de son concert, Marina Kaye s'est expliquée sur Twitter. La chanteuse de seulement 20 ans a tenu à rassurer ses fans sur son état de santé.

"Vos messages me donnent énormément de force. Je me repose et je ne dis plus un mot depuis hier, je reviendrai avec plein d'énergie et toute ma voix pour continuer cette magnifique tournée avec vous. Je vous aime. Vous me manquez", a-t-elle écrit. Alors qu'un fan lui demandait si elle s'était vraiment "écroulée en plein concert", elle a ajouté : "Non, j'ai subi une extinction de voix sur scène car j'étais malade depuis plusieurs semaines déjà. J'ai expliqué aux gens ce qu'il se passait et j'ai dû arrêter au bout d'environ une heure de concert. Je repose ma voix maintenant et je reviendrai en pleine forme. Love."

L'interprète de Homeless et Dancing With the Devil a ensuite poussé un petit coup de gueule. "Je vois vos messages et encore une fois je vous le rappelle, n'écoutez SURTOUT PAS la presse sous quelque forme que ce soit. Je n'ai eu qu'une extinction de voix et je me repose pour la retrouver et repartir en tournée avec vous. Les seules vraies infos se trouvent sur mes réseaux", a-t-elle écrit.