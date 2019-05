Marine Delterme gênée : rares confidences sur son mari Florian Zeller

Marine Delterme fera ce jeudi 16 mai 2019 son retour à l'antenne. En effet, la nouvelle saison d'Alice Nevers revient sur TF1. Sur le plateau de C à Vous (France 5) mercredi 15 mai, l'héroïne de la série s'est exprimée sur son rôle. Mais ce n'est pas tout : l'actrice a également fait de rares confidences sur son amoureux, l'écrivain Florian Zeller.

À la question de savoir si son mari "vi[vai]t la nuit" comme Marc Lévy, lui aussi invité d'Anne-Elisabeth Lemoine, Marine Delterme a répondu avec franchise. "On est pris par plein de choses dans la journée", a-t-elle timidement lancé. Puis, interrogée sur la difficulté (ou non) de vivre avec un écrivain, la comédienne de 49 ans a poursuivi : "En ce moment, il tourne un film, donc c'est un peu plus compliqué." Et d'ajouter : "Il fait beaucoup de choses (...). Il y a tous les problèmes de la vie, la maison, les enfants et il est très vite rattrapé par ça. Il est aussi très ouvert à ça, ce n'est pas quelqu'un qui s'enferme."

Quelques jours plus tard, le 6 mai 2019, Marine Delterme s'était déjà exprimée sur son époux Florian Zeller. Auprès de Faustine Bollaert pour Femme actuelle, elle avait révélé le secret de son couple avec le célèbre écrivain. "Je crois qu'il repose sur la magie de se rencontrer au bon moment de savoir s'écouter, s'épauler, d'accepter les moments où l'autre est plus fragile, et de l'aider à se relever, avait-elle déclaré. On évolue ensemble depuis quinze ans, donc on n'est plus les mêmes et c'est magique d'être encore ensemble, de faire ce chemin tous les deux. Et puis après, quand on fonde une famille c'est encore autre chose. Je suis quelqu'un qui s'engage fortement."

Et justement, en femme engagée, Marine Delterme a été confrontée à des situations pas toujours simples. "Cela implique des sacrifices, sinon ça n'a pas de prix et puis il le faut de toute façon. Il y a des moments où il faut se mettre en veilleuse pour aider l'autre", a-t-elle conclu.

Rappelons que Marine Delterme et Florian Zeller sont les heureux parents de Roman (10 ans) . L'actrice est également maman de Gabriel, 20 ans , né de ses amours passées avec l'acteur Jean-Philippe Écoffey.