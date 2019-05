Marine Delterme mariée : Le secret de son couple avec Florian Zeller

Marine Delterme est à l'honneur. Le 16 mai 2019, TF1 diffusera un cross over entre Alice Nevers et Section de recherches. Le début de la saison 16 débutera donc sur les chapeaux de roues, car Fred Marquand (Jean-Michel Tinivelli) et l'unité spéciale de la gendarmerie nationale partiront à la recherche de la juge d'instruction qui a été kidnappée en fin de saison 15.

À cette occasion, l'actrice de 49 ans a accordé une interview à Femme actuelle. Après être revenue sur les intrigues d'Alice Nevers, Marine Delterme a accepté d'évoquer sa relation avec l'écrivain Florian Zeller (39 ans), qu'elle a épousé le 5 juin 2010. La maman de Gabriel (né en 1998 de ses anciennes amours avec l'acteur suisse Jean-Philippe Écoffey) et de Roman (né en décembre 2008 de son actuelle union) a ainsi dévoilé le secret de son couple : "Je crois qu'il repose sur la magie de se rencontrer au bon moment. Il faut savoir s'écouter, s'épauler, accepter les périodes où l'autre est plus fragile et l'aider à se relever. On évolue ensemble depuis quinze ans. Nous ne sommes plus les mêmes qu'au début. Et lorsqu'on fonde une famille, c'est encore autre chose."

Auprès de Notre temps, Marine Delterme a ajouté que Florian Zeller était très "aimant" et qu'il l'entourait de beaucoup d'attention. "C'est ça qui me permet de me sentir forte et de ne pas voir le temps qui passe. Le bonheur génère un rayonnement très protecteur", a-t-elle précisé.

Cette série est arrivée dans ma vie à un moment de restructuration

Voilà déjà dix-sept ans qu'elle incarne Alice Nevers. Ce rôle a donc une résonance particulière pour l'actrice, d'autant plus qu'elle a débuté les tournages après un moment assez difficile : "Cette série est arrivée dans ma vie à un moment de restructuration. Je venais de suspendre ma carrière pendant deux ans pour accompagner le père de mon fils aîné dans la maladie et je n'avais plus envie de rôles légers, de comédies comme j'avais pu en jouer. Le personnage d'Alice Nevers, avec sa capacité d'écoute et d'attention à la souffrance des autres, me convenait mieux."