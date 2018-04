Marine Lorphelin, amoureuse à Paris : Sa déclaration au beau Christophe...

Les années passent mais l'amour que Marine Lorphelin porte à son chéri Christophe ne faiblit pas...

Jeudi 12 avril 2018, alors qu'elle se réveillait à Paris au côté de son amoureux venu passer quelques jours auprès d'elle, notre ex-Miss France 2013 a décidé d'évoquer publiquement son amour sur son compte Instagram avant qu'il ne reparte pour la Polynésie française où il est établi à l'année.

En effet, le lendemain d'un agréable déjeuner dans la brasserie Le Brébant à Paris, Marine Lorphelin a écrit : "Love. Already Leaving...", soit "Déjà l'heure du départ" en V.F. Et de poursuivre : "Merci d'exister Amour <3 Fini les balades et les restos, révisions révisions révisions..."

Inutile de dire à quel point ces retrouvailles, entre sports d'hiver et balades parisiennes, ont été bénéfiques pour la studieuse étudiante en médecine. Les amoureux ne s'étaient pas revus depuis la terrible agression dont Christophe avait été victime en début d'année. Pour rappel, alors qu'il était venu passer quelques jours en France auprès de Marine, le jeune homme avait été grièvement blessé au cours d'une agression survenue à Lyon le soir du Nouvel An. Un admirateur de la belle s'en était pris à eux à la sortie d'une station de métro, touchant Christophe à la main avec son couteau. L'agresseur avait été arrêté quelques jours plus tard et placé en détention.

Un accident qui n'a visiblement fait que rapprocher le superbe couple...