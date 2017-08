Marine Lorphelin : "Choquée", elle reçoit des messages de haine

L'Espagne a de nouveau été frappée par une double attaque terroriste meurtrière le 17 août 2017, treize ans après les terribles attentats de Madrid. Un van a percuté des piétons qui circulaient sur les célèbres Ramblas de Barcelone, faisant 13 morts et plus d'une centaine de blessés, avant qu'un véhicule fonce également sur les passants à Cambrils, une station balnéaire plus au sud, tuant une femme et faisant d'autres blessés. Attristée par cette douloureuse actualité, Marine Lorphelin avait choisi d'exprimer sa vive émotion sur Twitter en publiant le message suivant : "Les politiques vont-ils enfin décider de protéger les citoyens européens ? Toutes mes pensées émues aux victimes et à leurs familles #Barcelone." Un tweet qu'elle a depuis supprimé suite aux réactions qu'il a suscitées.

L'ex-Miss France a été accusée par certaines internautes de ne se soucier que du sort des Européens, oubliant que le terrorisme frappe aux quatre coins du monde. Une maladresse qui n'est pas digérée malgré le mea culpa de l'ancienne reine de beauté.

Marine Lorphelin révèle ce dimanche 20 août qu'elle reçoit depuis de nombreux messages de haine. "Je ne veux plus entendre parler de cette polémique absurde, vous interprétez tout. Je suis choquée par vos messages de haine", a-t-elle publié sur son compte Twitter, avant de poster un second message on ne peut plus clair : "Je bloquerai tous ceux qui délivrent des messages racistes et fascistes, en me citant d'autant plus. Vous me faites vomir." La jeune étudiante en médecine est visiblement très énervée.