Marine Lorphelin divine en bikini en Nouvelle-Calédonie : Son chéri comblé...

Marine Lorphelin est aux anges. Actuellement en vacances d'été en Nouvelle-Calédonie, notre ex-Miss France 2013 a pu y retrouver son petit ami Christophe, alias Zack Dugong sur Instagram. Ensemble, les tourtereaux semblent passer des moments inoubliables !

Effectivement, à l'occasion d'une salve de publications Instagram vantant les mérites du complexe hôtelier Sheraton situé dans le domaine de Deva, Marine Lorphelin a tout d'abord dévoilé les coulisses d'une virée en VTT à deux ce dimanche. "Bol d'air dans les sentiers de Deva #VTT On a tellement aimé qu'on l'a fait deux fois ! Vous pouvez aussi y faire de la randonnée ou du cheval #aventure #nature #sport #freshair #lovers", a commenté l'ex-reine de beauté en légende d'un cliché la montrant sur son vélo en train de fixer l'horizon.

Quelques heures plus tard, nouveau décor et nouveau style, Marine Lorphelin a pris la pose en bikini noir en bord de mer. "Le paddle était prêt mais la marée basse en a décidé autrement ! Ce sera découverte du lagon à pied", a indiqué la jeune femme, précisant au passage que le tissu de son joli maillot de bain n'a pas été conçu avec de l'essence mais avec du néoprène minéral. "Soyons éco-responsables et protégeons les trésors de la nature", a-t-elle ajouté.

Bien entendu, les internautes ont été ravis par cette dernière publication assez sexy. "Tu es vraiment canon", "Quelle jolie sirène", "Tu es sublime, tu as un corps de rêve", "J'adore ton sourire et ton maillot", pouvait-on lire dès les premières réactions.