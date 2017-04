Marine Lorphelin : Pose sexy avec son chéri pour un jour spécial...

Bien loin des critiques qui lui sont faites sur l'organisation de son temps, notamment sur ses études de médecine, Marine Lorphelin sourit à la vie et surtout à l'amour ! L'ex-Miss France a posté sur Instagram une photo d'elle et de son chéri, pour lui souhaiter un joyeux anniversaire.

C'est dans un cadre de rêve, entre eau clair, montagnes et soleil, que Marine Lorphelin s'est affichée sur une photo dans laquelle elle pose en maillot auprès de son compagnon Christophe. "Happy birthday my half. 'I could fall, or I could fly. Here in your aeroplane' #diveintoyou #yourmyworld", a-t-elle commenté en légende. On ne sait pas si la photo date de ce mois d'avril 2017 ou si elle est plus ancienne puisque la jeune femme et son amoureux vivent à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, elle en métropole, lui en Nouvelle-Calédonie. Une relation longue distance qui semble pourtant fonctionner, Marine Lorphelin ne fermant d'ailleurs pas la porte à un bébé avec Christophe...