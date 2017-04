Marine Lorphelin : Encore attaquée, elle riposte...

"Tu va[s] en stage avec tes Puma ? Eh bien, certains ne s'embêtent pas...", écrit une étudiante infirmière au sujet des chaussures portées par Marine Lorphelin, un choix vestimentaire "un peu choquant" estime la jeune femme, signe d'un "décalage des Miss" par rapport à d'autres étudiants chaussés de marques moins trendy. Une autre utilisatrice relève un problème différent : "Je n'arrive pas à comprendre comment elle peut bosser aussi peu, et nous on galère tous."

"On peut se poser des questions quand même entre ses shootings, son blog, ses associations, ses galas... On se demande où elle trouve le temps de bosser ses cours", renchérit une autre jeune femme. Plutôt que d'ignorer ces remarques, Marine Lorphelin a choisi de leur répondre et écrit : "Je ne dors pas beaucoup. Et je travaille souvent très tard le soir. Mais après tout, je n'ai plus envie de me justifier sans arrêt." Ce n'est pas la première fois qu'elle se donne la peine de répliquer, on peut comprendre qu'elle en soit lassée...

Côté vie publique, Marine Lorpheline a assisté le 20 mars dernier au gala caritatif de l'association "Les Bonnes fées" à l'hôtel d'Evreux, Place Vendôme à Paris. Début février, elle a célébré la sortie du film 50 nuances plus sombres au cours d'une soirée masquée, toujours à Paris.