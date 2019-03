Marine Lorphelin et Camille Cerf : Stylées et déterminées pour les Bonnes Fées

Mercredi 20 mars 2019, le 2e gala de charité de l'association des Bonnes Fées avait lieu au Pré Catalan à Paris.

À cette occasion, dix-sept reines de beauté s'étaient réunies avec beaucoup de style afin de réunir des fonds. Parmi elles, Mareva Marciano (Miss France 1991), Melody Vilbert (1995), Sophie Thalmann (1998), Mareva Galanter (Miss France 1999, venue avec son compagnon Arthur), Sonia Rolland (2000), Élodie Gossuin (2001), Corinne Coman (2003), Alexandra Rosenfeld (2006), Rachel Legrain-Trapani (2007), Chloé Mortaud (2009), Malika Menard (2010), Marine Lorphelin (2013), Flora Coquerel (2014), Camille Cerf (2015), Alicia Ayliès (2017), Maeva Coucke (2018) et Vaimalama Chaves (Miss France en titre) s'étaient réunies autour de Sylvie Tellier (2002).

Sur place, face à l'animatrice de la soirée Ophélie Meunier (actuellement enceinte de son premier enfant), nos reines de beauté ont pris la pose avec de nombreuses personnalités et ont également accepté de répondre aux questions de Purepeople.com. Certaines d'entre elles ont ainsi accepté de dévoiler quels défis elles étaient prêtes à relever afin de récolter de l'argent pour l'association... À ce petit jeu-là, la sublime Marine Lorphelin – qui travaillait à l'hôpital quelques heures avant la soirée ! – semble être l'une des plus motivées à l'idée de relever des défis pour la bonne cause !

Après un dîner élaboré par le chef Frédéric Anton et au terme d'une soirée mémorable, les Miss France ont récolté la jolie somme de 105 000 euros. Une somme qui permettra l'ouverture d'une deuxième Maison des Bonnes Fées, un lieu permettant à des femmes atteintes d'un cancer de pouvoir prendre soin d'elles, notamment avec l'aide d'une socio-esthéticienne.

