Marine Lorphelin et son chéri Christophe : leur agresseur jugé "irresponsable" ?

Le 1er janvier 2018, Marine Lorphelin et son chéri Christophe Malmezac vivaient l'impensable en fin de soirée. Un certain Thibaud W., amoureux fou de notre ex-Miss France 2013 qui la suivait presque à la trace depuis des années, s'en prenait physiquement, à l'aide d'un couteau, à son partenaire à la sortie d'un cinéma. Le beau Christophe, préalablement frappé à la nuque jusqu'à tomber à terre, s'en était sorti avec de graves blessures à la main...

Un peu plus d'un an plus tard, nous apprenons grâce à nos confrères du Progrès que l'agresseur Thibaud W, mis en examen pour harcèlement et tentative de meurtre, bénéficierait bientôt de l'irresponsabilité pénale. En effet, si l'agression a été caractérisée, trois experts psychiatres ont conclu qu'il était atteint d'une maladie mentale qui affectait son discernement. Le jeune homme de 29 ans vient donc d'être renvoyé devant la chambre de l'instruction de Lyon pour que soit constatée cette irresponsabilité pénale. Si celle-ci était reconnue, l'homme serait coupable mais pas "responsable" et éviterait une condamnation.

Pour rappel, l'agresseur avait été interpellé quelques jours après son acte près de Grenoble mais son état psychique n'avait pas permis de le placer en garde à vue. Admis à l'hôpital dans une unité psychiatrique, il avait été mis en examen pour tentative d'homicide par le juge d'instruction. Le parquet avait par ailleurs réclamé un mandat de dépôt ayant pour but d'assurer son incarcération en fonction de son évolution médicale.

À suivre...