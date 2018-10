Marine Lorphelin et Vincent Lagaf' au casting de "L'Aventure Robinson"

Le nouveau numéro de L'Aventure Robinson se prépare activement. Après les succès des premières émissions avec Maître Gims et Kendji Girac (3,7 millions de téléspectateurs) et Amir et Christine Bravo (2,8 millions de téléspectateurs), TF1 a recruté ses deux nouvelles célébrités pour participer au programme de survie.

Si le nom de Vincent Lagaf' avait déjà été évoqué, on sait désormais qui l'accompagnera. D'après le journal Le Parisien, paru ce mardi 2 octobre 2018, il s'agit de Miss France 2013. En effet, Marine Lorphelin devrait donc elle aussi se retrouver sur une île déserte très prochainement.

Encore une fois, la société de production ALP mise sur deux personnalités bien différentes pour un numéro qui s'annonce déjà culte ! L'animateur de Strike ! et la jeune femme de 25 ans se seraient déjà envolés pour le Pacifique, et plus précisément les îles Fidji où le tournage a commencé.

Comme pour les éditions précédentes, le duo de stars se retrouvera isolé du monde pendant cinq jours et devront récolter un maximum d'argent à travers trois épreuves physiques. La somme gagnée tout au long de l'aventure sera ensuite reversée à une association.