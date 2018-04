Marine Lorphelin love de son chéri : Premières retrouvailles depuis l'agression

Il y a quelques heures encore, le très charmant Christophe surfait sur les belles eaux turquoises de la Polynésie française et jouissait de températures plus que clémentes. Changement radical d'ambiance. Le jeune homme a quitté son île pour rejoindre sa célèbre compagne en métropole. Après plusieurs heures d'avion, Christophe a retrouvé Marine Lorphelin Miss France 2013. Et ce n'est ni du côté de Lyon, ni de la Bourgogne natale de l'ex-reine de beauté que le couple profite de ces retrouvailles, mais à la montagne.

Christophe, qui se fait appeler Zack sur Instagram, a publié une vidéo de lui dans une station de ski, sans préciser laquelle. Il est passé des presque 30 degrés de Tahiti à -6. Marine Lorphelin n'apparaît pas dans cette courte séquence postée dans une story éphémère. Heureuse de retrouver enfin son homme après des semaines de séparation, la Bourguignonne de 25 ans s'est dévoilée en sa compagnie.

Ainsi au petit matin du dimanche 1er avril, Marine Lorphelin est apparue blottie dans les bras de Christophe. Le couple, logé dans un hôtel, émergeait à peine, toujours au lit. "Love", commente la jeune femme, mot accompagné d'un coeur.