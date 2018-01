Marine Vacth, son fils Henri, 4 ans : Il a bouleversé sa vie, sa carrière

Révélation éclatante de Jeune et jolie de François Ozon en 2013 qui l'a retrouvée pour L'Amant double l'an passé, Marine Vacth poursuit sa carrière en toute tranquillité. Égérie Chanel et bientôt à l'affiche de Si tu voyais son coeur le 10 janvier, la comédienne et mannequin de 26 ans a toujours été très discrète sur sa vie privée. Pour Marie Claire, l'écrivain Nicolas Rey recueille néanmoins ses mots tendres sur son fils Henri, bientôt 4 ans.

Marine Vacth est en couple avec le photographe français Paul Schmidt avec qui elle a eu son premier enfant en mars 2014. Si elle a pour habitude de se taire sur sa vie privée, l'artiste en dit plus à Nicolas Rey lorsque, dans leur conversation, naît une jolie complicité sur l'éducation des enfants : "Il est à l'école Montessori, donc dans une école pour enfants de 3 à 6 ans. Ils sont tous mélangés." Elle révèle ensuite que sa carrière est moins prioritaire depuis qu'elle est devenue maman.

Il y a du bonheur dans la vie de Marine Vacth, mais également une fêlure, celle de son vécu compliqué avec son père, qui était chauffeur routier. Elle n'en dit pas grand-chose si ce n'est qu'en devenant maman, ses relations avec ses parents se sont améliorées : "Oui, ça va mieux." Elle se réjouit d'ailleurs d'entendre son intervieweur lui dire que son père, qui a été un mauvais père, fait un excellent grand-père : "Oh génial, j'adore entendre ça !"

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Marie Claire du mois de février 2018