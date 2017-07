Marion Bartoli : Ecartée de Wimbledon en 2016, très en forme(s) un an après

De nouveau bien dans sa tête et dans son corps, Marion Bartoli confiait tout récemment avoir des envies de bébé. "Je me sens de nouveau vivante et prête pour fonder une famille", avait-t-elle déclaré lors d'une longue interview accordée au Times, dans laquelle elle revenait sur son calvaire de l'année dernière. "Je perdais mes longs cheveux que j'adore, mes dents étaient sur le point de tomber et ma peau craquelait", détaillait-elle. Une détresse physique et mentale qui semble bel et bien derrière elle.