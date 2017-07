Marion Bartoli : "Je ne m'habillais plus qu'avec des vêtements taille 14 ans"

Il y a un an tout juste, Marion Bartoli se faisait écarter du tableau senior de Wimbledon pour "raisons médicales". Face à l'extrême maigreur et la fragilité de la lauréate du prestigieux tournoi londonien en 2013, les organisateurs avaient pris la décision radicale de lui refuser toute participation.

À présent guérie du mystérieux virus qui l'a frappée, de retour à une courbe de poids bien plus saine, l'ex-championne de tennis de 32 ans revient sur ces mois très délicats dans une interview accordée au Times.

Marion Bartoli raconte ainsi au quotidien britannique comment elle a craint pour sa vie, au point de penser qu'elle pouvait s'éteindre dans son sommeil. "Je ne savais pas si je serais encore vivante le lendemain matin. Mais je me disais que si je devais mourir à Wimbledon, je l'accepterais", confie-t-elle.

Dangereusement amaigrie – le Daily Mail avait avancé à l'époque qu'elle ne pesait plus que 47 kilos pour 1,73 mètre –, la native du Puy-en-Velay (Haute-Loire) voit son physique dépérir de jour en jour. "Je perdais mes long cheveux que j'adore, mes dents étaient sur le point de tomber et ma peau craquelait", énumère-t-elle. Marion Bartoli était devenue si fine qu'elle ne s'habillait plus qu'au rayon enfants. "Je ne pouvais plus me laver avec de l'eau du robinet, je ne pouvais plus écrire d'email sur un clavier, ma peau était si mince que je pouvais ressentir l'électricité. Je souffrais d'arthrite et je ne m'habillais plus qu'avec des vêtements taille 14 ans", déplore-t-elle.

Hospitalisée durant plusieurs semaines, au Palace Merano puis à l'hôpital de Garches, l'ex-championne devenue consultante sportive a également disposé d'un suivi médical chez elle, à Dubaï, où elle s'est exilée avec son père. Guérie, Marion Bartoli se projette à présent dans l'avenir et envisage même d'avoir des enfants : "Je me sens de nouveau vivante et prête pour fonder une famille." Encore marquée par une rupture difficile, comme elle l'avait révélé dans une précédente interview à Télé Loisirs, Marion Bartoli espère trouver le prince charmant qui lui permettra de concrétiser son envie de maternité.