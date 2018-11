Marion Bartoli méconnaissable : Son incroyable transformation surprend

Devenue blonde l'été dernier, Marion Bartoli a connu un échec cette année. Alors qu'elle espérait pouvoir revenir au plus haut niveau, l'ex-tenniswoman a été contrainte de se rendre à l'évidence. Ce come back tant espéré était impossible malgré toute sa bonne volonté et son engagement physique. "L'augmentation nécessaire des doses d'entraînements pour tenter de retrouver mon meilleur niveau, entraînent des douleurs à nouveau à mon épaule droite, qui deviennent incompatibles avec une reprise au plus haut niveau", avait-elle fait savoir en juin dernier.