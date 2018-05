Marion Cotillard en galère et embarassée face à la jeune star de Gueule d'ange

Présenté au Festival de Cannes dans la sélection Un Certain Regard, Gueule d'ange va sortir dans nos salles ce mercredi 23 mai. Actuellement en promo, Marion Cotillard était ainsi de passage sur le plateau de Quotidien, aux côtés de la toute jeune Ayline Aksoy-Etaix, sa partenaire de jeu dans le premier long métrage de Vanessa Filho.

Face à Yann Barthès, la petite et pétillante blonde n'a pas hésité à mettre Marion Cotillard dans un certain embarras. Interrogée sur sa préférence entre l'école et le cinéma, Ayline a clairement indiqué que son choix se porterait sur le 7e art. Tout en ayant conscience qu'hélas, il lui faudra quand même aller à l'école. "C'est ce qu'elle m'a toujours dit, Marion: que si t'allais pas à l'école, après, plus tard, tu ne pourrais pas devenir une actrice... ", lâche la jeune révélation du film.

À ses côtés, la chérie de Guillaume Canet est vite prise de court. "Bah j'ai pas dit... Oui... Non... Mais quand même..." Et de se rattraper autant que faire se peut: "Je pense que l'important, c'est l'expérience. C'est de vivre sa vie et apprendre des choses... Et que... Et que voilà". Tout en auto-dérision, la maman de Louise et Marcel s'est mise à chantonner un "Et là paye tes rames, paye tes rames..." sous les rires du public. C'est indéniable : le naturel des enfants est irrésistible !