Marion Cotillard et Camille Cottin, sublimes "alliées" sur les Champs-Élysées

Du 12 au 19 juin 2018 se déroule à Paris la 7e édition du Champs-Élysées Film Festival, événement qui a pour ambition de défendre et de promouvoir le cinéma indépendant américain et français. À l'occasion de la cérémonie d'ouverture qui s'est tenue mardi, plusieurs personnalités du septième art ont répondu présent. Marion Cotillard (vue le week-end dernier à Roland-Garros avec son chéri Guillaume Canet) et Camille Cottin, qui s'étaient donné la réplique en 2016 dans le thriller de Robert Zemeckis Alliés, étaient notamment de la partie, prenant la pose côte à côte devant les photographes lors de leur arrivée sur la plus belle avenue du monde.

Sur place, les deux actrices ont retrouvé une flopée d'invités comme Alice David, Astrid Bergès-Frisbey, Yaniss Lespert, Marie-Ange Casta, Alix Bénézech, Sandrine Quétier, Sebastian Silva Irarrazabal, Félix Maritaud, Clément Rémiens, Joséphine de la Baume, Daphné Patakia, Alison Wheeler ou bien encore Ornella Fleury.

Les membres des différents jurys étaient aussi présents : Serge Bozon, président du jury longs métrages, était entouré de Naidra Ayadi, Ana Girardot, Sébastien Betbeder, Pierre Deladonchamps, Judith Chemla et Damien Bonnard. Katell Quillévéré, présidente du jury des courts métrages, était accompagnée d'Arnaud Valois, Hubert Charuel, Esther Garrel et Christophe Taudière.

L'équipe du film La Trajectoire du homard, en compétition dans la catégorie longs métrages indépendants français, est apparue soudée devant les caméras. Les réalisateurs Vincent Giovanni et Igor Mendjisky étaient au côté de Carole Bianic et Lionel Nakache. John Cameron Mitchell, réalisateur de How to Talk to Girls at Parties (présenté au Festival de Cannes 2017), avait aussi assuré le déplacement.

Au cours de cette édition, six long métrages français et six longs métrages américains seront en compétition pour décrocher le Prix du Public et le Prix du Jury. Dix-neuf courts métrages français et américains concourront également. Le Champs-Élysées Film Festival est aussi l'occasion pour certaines vedettes du cinéma d'animer des masterclass. Tim Roth, qui était accompagné de son épouse Nikki lors de cette soirée d'ouverture, est annoncé dans la programmation en animer une le 15 juin au Publicis Cinémas.