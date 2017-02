Marion Cotillard : "Je me suis retrouvée au milieu du linge sale" des Brangelina

Avec son nouveau film Rock'n'roll, réalisé par son compagnon Guillaume Canet, Marion Cotillard nous livre une prestation délirante et irrésistible. Si cette comédie est bourrée d'autodérision, elle part de leur réalité, à savoir le véritable couple que forme les deux acteurs, parent du petit Marcel (5 ans) et bientôt d'un deuxième enfant. Et s'il s'amuse de l'image qu'il reflète, le duo si solide doit aussi faire face à de sombres rumeurs. Comme celle qui a été liée au divorce d'Angelina Jolie et Brad Pitt, annoncé en septembre dernier, alors que La Môme venait de tourner avec le héros de Fight Club dans Alliés. Elle revient sur cette affaire pour le magazine Télé 7 jours.

Interrogé sur les réactions très fortes de Guillaume Canet quand elle est victime d'attaques et de ragots, Marion Cotillard déclare : "Ça le rend fou ! Mais je pense que si on l'attaquait, lui, je ne le supporterais pas non plus. Dans l'affaire Brad Pitt-Angelina Jolie, par exemple, j'ai davantage réagi par rapport à lui. Je n'ai pas eu envie que ce genre de conneries - pardonnez-moi - l'atteigne davantage. Je veux bien rigoler cinq minutes, mais pas touche à ma famille ! Quand je me suis retrouvée au milieu du linge sale de ce couple iconique, j'ai d'abord eu du mal à le croire. Je riais même quand on m'en a parlé. Guillaume, lui, a été confronté, de son côté, aux paparazzis, aux gens qui le traitaient de cocu. En deux minutes, ta femme devient une 'salope', une 'vipère', une 'briseuse de ménage'... dans le monde entier ! Et ça, il ne l'a pas supporté. J'ai essayé de lui dire que cela n'avait pas d'importance, tellement c'était absurde, mais je comprends sa réaction. A partir du moment où cela touche les gens que tu aimes, tu ne peux pas laisser faire."

