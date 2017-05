Marion Lefebvre (Top Chef), sublime en bikini dans un sauna : Un cliché hot !

Marion Lefebvre (28 ans), ex-participante de l'émission Top Chef (M6 ) et ex-mannequin, sait comment ravir ses 70 000 abonnés sur Instagram... et pas uniquement grâce à ses talents derrière les fourneaux !

Mardi 9 mai, alors que Marion était en voyage à Florence en Italie, la jeune femme établie à Aix-en-Provence a décidé de profiter d'une petite séance de relaxation dans un sauna... et de s'exhiber en bikini rose clair sur ses réseaux ! "I love my new swimwear, I'm ready for the summer... #summer #summertime #beautiful #seasons #instasummer #photooftheday #vacaciontime #weather #summerweather #sunshine #summertimeshine", a-t-elle écrit en légende du cliché très hot.

Bien entendu, les internautes ont aussitôt acclamé sa plastique de rêve. "Sérieusement, vous êtes trop belle Marion", "Vivement l'été que tu postes plus de photos comme ça, t'es canon !", "Tu es impressionnante", "Quelle femme séduisante et sexy, très beau maillot", "Tu es magnifique Marion, gros bisous", pouvait-on lire dès les premières réactions.

En janvier dernier, la jeune femme expliquait à nos confrères de Télé Star à propos de sa popularité grandissante sur les réseaux sociaux : "Je ne m'attendais pas du tout à faire le buzz sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas fermé mon compte Instagram parce que j'ai toujours aimé la photo mais j'ai hâte d'ouvrir enfin mon restaurant pour poster enfin des photos de cuisine ! Maintenant, si j'aide à faire de l'audience, tant mieux !"

En ce qui concerne la cuisine (car il s'agit tout de même du plus grand de ses talents !), sachez que la candidate de Top Chef saison 8 a tout récemment ouvert son restaurant italien Bottega da Verri, rue Maréchal-Foch, à Aix-en-Provence.