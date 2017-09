Marlène Schiappa et Corinne Touzet réunies face à un délit qui devint un crime

Dans les locaux de France Télévisions à Paris le 11 septembre, était organisé la projection du téléfilm de France 3 Le Viol. Une oeuvre forte réalisée par Alain Tasma d'après l'oeuvre de Jean-Yves Le Naour et Catherine Valenti, Et le viol devint un crime. Très sensible au sujet, Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité des femmes et des hommes a fait le déplacement, pour le plus grand bonheur de Delphine Ernotte, présidente-directrice générale de France Télévisions, et Dana Hastier directrice exécutive de France 3.

L'histoire : Le 21 août 1974, deux touristes belges sont agressées puis violées par trois hommes dans les calanques de Marseille. Pendant quatre années, les deux femmes et leurs avocates se battront pour faire reconnaître le viol comme un crime. En effet dans la France des années 1970, il n'est pas considéré comme tel. Il s'agit d'un simple délit. Finalement, le 2 mai 1978 le procès s'ouvre devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence.

Femme d'honneur célèbre du PAF, Corinne Touzet a applaudi ce téléfilm dans lequel les comédiennes Bérangère McNeese et Camille Sansterre jouent les protagonistes principales. Le casting compte également sur les talents de Clotilde Courau, Sam Karmann, Hippolyte Girardot et Romane Bohringer.

Le Viol, diffusé sur France 3 mardi 19 septembre 2017