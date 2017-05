Martial Bétirac viré du Mad Mag : "On m'a fait jouer un rôle"

En octobre dernier, et après des mois aux commandes du Mad Mag de NRJ 12, Martial Bétirac a finalement été évincé de son rôle au profit d'Ayem. Un départ précipité qui avait créé des tensions entre les deux animateurs. Plus de six mois plus tard, Martial Bétirac semble avoir pris du recul, comme le prouvent ses propos tenus au micro de Loana pour Non Stop People.

"Je suis devenu animateur très vite et la seule chose que je peux reprocher à NRJ12, c'est que nous n'étions vraiment pas encadrés", a-t-il confié avant d'ajouter : "Je ne me rendais compte de rien, j'avais l'impression de bien faire mon émission, à mon rythme".

J'ai suivi les directives

De là, Martial Bétirac a évoqué son image, expliquant que les téléspectateurs l'ont parfois critiqué pour certains de ses mots, alors qu'en réalité, il ne faisait que lire un prompteur. "Je les lisais tellement bien qu'on croyait vraiment que ça venait de moi", a-t-il lâché. Et de poursuivre : "On m'a fait jouer un rôle et j'ai suivi les directives".

Mais le prédécesseur d'Ayem ne s'est pas arrêté là. Face à Loana, il s'est penché sur ses torts : "J'ai eu le défaut d'animer durant mes premiers mois comme lorsque j'étais chroniqueur, sans me rendre compte de l'impact qu'allait avoir sur moi ce que je lisais sur mon prompteur. A aucun moment je n'ai imaginé que ça pouvait me retomber dessus. Ce sont des erreurs que j'ai faites et que je ne reproduirai pas".

Ayem est cent fois plus à sa place que moi

Enfin, Martial Bétirac a confié garder un bon souvenir de son passage aux commandes du Mad Mag de NRJ 12. "Je me suis éclaté à animer cette émission", a-t-il avoué. Et de conclure par quelques mots sur Ayem : "Elle est cent fois plus à sa place que moi, c'est ce qu'elle sait faire. Je n'ai aucune rancoeur".

Après des semaines de piques, Martial Bétirac et Ayem semblent enfin décidés à enterrer la hache de guerre. Pour rappel, en février, la maman du petit Ayvin avait déjà fait un pas vers l'animateur, déclarant : "Si Martial souhaitait revenir, il serait le bienvenu".