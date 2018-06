Mary J. Blige enfin divorcée, après une longue bataille

Family affair pour Mary J. Blige. Mariée depuis 2003 à son ancien manager Martin Kendu Isaacs, la célèbre chanteuse américaine est officiellement une femme divorcée depuis quelques heures. TMZ révèle en effet qu'un juge a bouclé pour de bon son dossier mercredi 20 juin 2018.

Mary J. Blige avait entamé la procédure de divorce il y a plusieurs années, en juillet 2016. L'artiste avait à l'époque évoqué des "différends irréconciliables", un grand classique, pour justifier la fin de son mariage qui aura duré officiellement quinze ans aux yeux de la loi, et treize jusqu'à la rupture.

Quelques mois plus tard, les dessous de leur divorce avaient fuité. Mary J. Blige avait prouvé, documents à l'appui, que son mari avait entretenu une relation extraconjugale à grands frais au cours de leur union. Martin Kendu Issacs aurait en effet dépensé plus de 80 000 euros en voyages et autres dépenses pour combler les désirs de sa maîtresse. Une note très salée restée en travers de la gorge de l'interprète de No More Drama surtout que ses comptes étaient loin d'être au beau fixe avec des millions d'euros de dettes selon ses dires.

Alors que son mari réclamait 110 000 euros de prestation compensatoire par mois, impossible pour le moment de savoir si Mary J. Blige a accepté de lui verser cette importante somme. TMZ ne détient pas encore l'information.

Les ex-époux n'ont jamais eu d'enfant.