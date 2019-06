Marysole Fertard, son départ de Demain nous appartient : "Il y a eu des larmes"

L'annonce du départ de Marysole Fertard a étonné plus d'un fan de la série Demain nous appartient (TF1). Et pour cause, personne ne s'en doutait. C'est en plus par un autre acteur de la fiction que la révélation a été faite : Clément Rémiens. L'actrice de 19 ans s'est expliquée lors d'un entretien à Télé Loisirs.

"Demain nous appartient m'a lancée et m'a portée, mais aujourd'hui c'est à moi de rajouter des cordes à mon arc et à mon jeu. Ce départ n'est pas définitif, grâce à la flexibilité du personnage de Margot, qui est un peu vagabonde", déclare l'actrice qui n'exclut donc pas un retour possible dans quelques mois.

Encline à la confidence, Marysole Fertard a ensuite raconté la façon dont son personnage allait être mis de côté par les scénaristes : "Je ne peux pas tout vous dire, mais pour le moment, Margot veut suivre Kylian, qui va être transféré à Maubeuge, avec César."

La jeune femme a ensuite évoqué son dernier jour de tournage qui était, comme on peut l'imaginer, riche en émotions. Elle explique : "J'ai tourné ma dernière scène le 28 mai. C'est drôle, car j'étais arrivée le 28 mai 2017, pile deux ans avant. C'était très intense. C'était aussi le dernier jour de Garance. La production était là, on nous a offert d'énormes bouquets de fleurs. Il y avait de la joie et aussi des larmes parce que, dans une série quotidienne, on travaille tous les jours ensemble. Mais on se reverra dans d'autres projets."