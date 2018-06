Mathieu Johann violé dans son enfance : Ce qui l'a aidé à se reconstruire...

Le 8 mai 2018, Mathieu Johann annonçait une triste nouvelle sur Instagram. L'ancien candidat de la Star Academy révélait en effet avoir perdu sa mère, morte d'un cancer. Trois semaines plus tard, il s'exprime dans les colonnes du magazine France Dimanche : il parle de son deuil, du combat de sa maman contre la maladie... et revient sur le viol qu'il a subi enfant.

Dévasté depuis la disparition de sa mère, Mathieu Johann se raccroche à quelques souvenirs. "Aujourd'hui, je me retrouve orphelin, lance celui qui a été élevé par une maman célibataire. Mon père est parti quand je suis né. Si elle a tenu le coup pendant cette longue bataille, c'est sans doute pour moi, son fils unique." Avec sa mère, l'époux de Clémence Castel, grande gagnante de Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1), a vécu dans un "quartier prioritaire" en Normandie durant vingt-cinq ans. "On n'avait pas d'argent mais on était très heureux", confie-t-il. Ainsi, lorsqu'à l'âge de 14 ans il décide de faire de la musique son métier, sa mère lui est d'un soutien sans faille. "Elle m'a porté à bout de bras pendant toutes ces années jusqu'à ce que je réalise mon premier album à 20 ans", lance-t-il.

Je me suis reconstruit après ce viol

Depuis toujours, Mathieu Johann peut compter sur la femme de sa vie, son "pilier" comme il le dit lui-même. "Je lui dois tout. Nous étions si fusionnels", poursuit-il. Et d'ajouter : "Si j'ai pu me reconstruire après le viol que j'ai subi quand j'étais petit, c'est encore grâce à elle. Elle m'a permis de me sentir invincible." Une triste affaire qui remonte à la surface... Pour rappel, le chanteur révélait dans son livre intitulé La Passion pour seul bagage (2005) avoir été abusé de 7 à 10 ans par un animateur de camping. "J'ai eu honte longtemps d'avoir été victime d'un pédophile. Parce que je ne savais pas, et c'est aussi pour ça que j'en veux tellement à mon père, ce qu'était l'éducation masculine. J'ai été victime parce qu'innocent, totalement. Quand ce mec est arrivé dans ma vie, j'avais 7 ans... quand il me touche, je ne sais pas si c'est bien ou pas, alors je ne le raconte pas. Il me fait aussi comprendre qu'il ne faut pas le dire, donc je ne dis rien, parce que je pense que c'est ça aussi, l'éducation", racontait-il à l'époque auprès de nos confrères de dhnet.be. L'agresseur a été jugé et condamné en 1991.

Aujourd'hui, Mathieu Johann s'est reconstruit et il est l'heureux papa de deux petits garçons, Louis (6 ans) et Marin (4 ans), nés de ses amours avec la très jolie Clémence Castel.

Une interview à retrouver dans le magazine France Dimanche, en kiosques ce vendredi 1er juin 2018.