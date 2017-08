Mathilde et Bastien (Koh-Lanta Cambodge) : C'est l'amour fou à Marseille !

Et ce n'est pas la première fois que Bastien se montre attentionné envers sa belle. En juillet dernier, l'aventurier de Koh-Lanta Cambodge avait réservé une surprise on ne peut plus romantique à la finaliste du jeu. Alors qu'elle le rejoignait chez lui à Marseillais, Mathilde a eu droit à un dîner aux chandelles, puis à un tête à tête dans un jacuzzi spécialement installé pour l'occasion, le tout décoré de pétales de roses rouges. Une jolie preuve d'amour...