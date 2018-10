Matthieu Delormeau "exécrable et impoli" : Un Youtubeur balance !

Avec sa chaîne YouTube, Sam Zirah publie régulièrement des vidéos d'entretiens avec des stars de télé-réalité. Mais le 28 septembre dernier, c'est l'intervieweur qui a été interviewé sur sa propre page et il a fait de sacrées révélations sur le chroniqueur de TPMP.

Questionné sur son envie de faire de la télévision, le journaliste a fait savoir qu'il a participé à un pilote qui lui a laissé un souvenir bien amer. Approché par C8 pour participer à l'émission TPMP People, présentée par Matthieu Delormeau, Sam Zirah a dénoncé le comportement peu agréable de l'animateur. "Ça a été ma pire expérience avec une caméra de toute ma vie. Je suis rentré chez moi, j'avais les larmes aux yeux. Cyril Hanouna a été exceptionnel. Il est venu, il m'a salué et ça s'est bien passé avec tout le monde. Mais j'ai été face à un Matthieu Delormeau exécrable, impoli et j'ai longtemps réfléchi avant d'en parler", a-t-il déclaré face caméra. Et d'ajouter : "Mais ce n'est pas à moi d'avoir honte mais à Matthieu Delormeau d'avoir honte de son comportement. Si on m'avait laissé l'opportunité d'avoir un si beau studio et une équipe à ma disposition, mon but serait que les chroniqueurs s'entendent bien..."

Que s'est-il passé ? Cette question brûlante n'a malheureusement pas de réponse car Sam Zirah a refusé d'en dire davantage. Ce qui est sûr c'est qu'il est hors de question pour le YouTubeur de travailler avec Matthieu Delormeau et il l'a bien fait savoir à C8. "J'ai passé un pilote horrible, je me suis senti hyper mal et je me demandais ce que je faisais là. (...) Quand on m'a appelé pour me dire que Matthieu a trouvé que j'étais trop dans le registre de Benoît Dubois mais qu'ils gardaient mon numéro, je leur ai dit d'oublier car je ne veux pas partager une émission avec cet homme malpoli", a-t-il conclu.

Le principal intéressé répondra-t-il à ces attaques ? Réponse très vite !