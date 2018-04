Maud Fontenoy bientôt mariée à Olivier : "Il me pousse, m'encourage..."

À 40 ans, Maud Fontenoy va donc se faire passer la bague au doigt. L'ancienne star des océans, aux positions écologiques parfois décriées, va se marier en mai prochain, dans le Var, avec Olivier. Un homme à propos duquel elle distille quelques confidences pour Paris Match.

Après une rupture, difficile, avec son dernier conjoint, le père de son fils Loup (3 ans), Maud Fontenoy a donc fini par trouver la perle rare. L'heureux élu se nomme Olivier Chartier, il est lui aussi âgé de 40 ans et occupe les fonctions de conseiller régional et de président de la Commission des finances de la Nouvelle-Aquitaine. L'homme politique est également le président de la section de la Vienne, du parti de droite Les Républicains. Maud Fontenoy, elle aussi encartée dans le même parti politique, n'est pas étrangère à cet univers puisqu'elle vice-présidente déléguée au Développement durable, à l'énergie et à la mer de la région PACA. "J'ai enfin rencontré l'homme de ma vie ! Olivier me permet d'être moi-même. Il me pousse, m'encourage, me donne confiance. Il m'aime avec toute sa générosité. Il est le premier avec lequel je m'autorise à lâcher prise", confie-t-elle.

Son amoureux, Maud Fontenoy va l'épouser en mai prochain, quelques semaines seulement avant la naissance de leur premier enfant ensemble, un petit garçon qu'ils comptent prénommer Côme et qui est attendu pour le tout début du mois de juin. L'ancienne navigatrice, qui a récemment sorti le livre Vivre, vraiment (First Editions), est aussi la maman de Mahé (9 ans) et Hina (4 ans), nés de pères différents. "Olivier aime la vie de famille. Il aime mes enfants comme les siens, il s'en occupe avec patience, douceur", affirme-t-elle. Une perle, on vous dit...

Thomas Montet

L'interview de Maud Fontenoy est à retrouver dans Paris Match en kiosques le 19 avril 2018.