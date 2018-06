Maud Fontenoy maman : Elle a accouché de son 4e enfant !

Carnet rose pour Maud Fontenoy ! Sur son compte Twitter ce mardi 19 juin 2018, l'ex-navigatrice a posté une photo d'elle et de son bébé pour annoncer la naissance de son fils. L'heureuse maman, déjà sortie de la maternité, a donné quelques précisions.

"L'équipage s'est agrandi ! Après un début un peu difficile, nous sommes de retour à la maison. Côme est un merveilleux petit garçon de 2,7 kg. Merci à tous pour vos messages. Je vous embrasse", a-t-elle écrit en légende de son cliché. Maud Fontenoy avait précédemment révélé être obligée d'accoucher à Paris pour des raisons médicales concernant cette quatrième grossesse sans en dire plus... La quadragénaire, qui est désormais vice-présidente déléguée au Développement durable, à l'énergie et à la mer de la région PACA (membre du parti Les Républicains), est déjà la maman de Mahé (9 ans), Hina (4 ans) et Loup (3 ans), nés de trois pères différents.

Un bonheur n'arrivant jamais seul, Maud Fontenoy a récemment épousé son nouveau compagnon, l'homme politique Olivier Chartier. Un mariage qui a eu lieu le 26 mai dernier dans le Var, en présence d'un certain nombre de célébrités.

Thomas Montet