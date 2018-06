Mariage de Maud Fontenoy : Les photos du grand jour !

Heureuse avec son ventre arrondi, Maud Fontenoy a épousé Olivier Chartier le samedi 26 mai 2018 à Gassin, commune du Var. Malgré la fatigue de sa quatrième grossesse, la navigatrice de 40 ans est apparue radieuse dans sa robe en dentelle, couronne de fleurs sur la tête. Lors de son arrivée en cabriolet, la mariée a été accueillie par ses trois enfants, Mahé, Hina et Loup, qui l'ont aidée à faire son entrée dans l'église.

Le marié, également âgé de 40 ans, est quant à lui arrivé en compagnie de Nicolas Sarkozy, ami proche du couple qui a notamment soutenu Maud Fontenoy durant la maladie de son fils Mahé. Autres convives et politiques, Jean-Louis Borloo et Jean-Pierre Raffarin étaient également de la partie. Parmi les autres invités à avoir fait une arrivée remarquée, la cheffe Hélène Darroze était escortée de ses deux filles, Quiterie et Charlotte. Après avoir déjà assisté au mariage de Jean Dujardin et Nathalie Péchalat, ce printemps est placé sous le signe de l'amour pour le réalisateur Claude Lelouch qui avait sa place dans l'église de Gassin.

La vice-présidente déléguée de la région PACA et le conseiller régional se fréquentent depuis 2016. Le mariage célébré, il ne reste plus au couple qu'à attendre l'arrivée de leur enfant. Un petit garçon qu'ils prévoient d'appeler Côme.

Retour sur les arrivées à la cérémonie en images.