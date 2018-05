Jean Dujardin et Nathalie Péchalat : Ils se sont mariés !

Selon nos informations, nous savons que les festivités se poursuivront en toute intimité et à l'abri des regards curieux en Normandie, où les jeunes mariés ont prévu de donner une grande fête pour célébrer leur union. À noter que George Clooney ne devrait pas être de la partie, puisque l'acteur hollywoodien était au côté d'Amal ce samedi pour assister au mariage d'Harry et Meghan.

Jamais deux sans trois

Il s'agit du troisième mariage pour Jean Dujardin. L'interprète de Brice de Nice et OSS 117 a été marié à Gaëlle Demars dont il s'est séparé en 2003. De leur union sont nés deux fils (Simon en 2000 et Jules en 2001). Il a ensuite dit oui à Alexandra Lamy, sa partenaire dans Un gars, une fille, avec qui il se marie à Anduze, dans le Gard, le 25 juillet 2009. Mais le couple se sépare quatre ans plus tard. L'année suivante, il officialise avec la jolie patineuse Nathalie Péchalat, avec qui il aura une fille, Jeanne, née le 5 décembre 2015. "Quand j'ai vu Nathalie, ma femme, à la télévision - et je ne l'ai pas vue patiner mais parler - elle m'a charmé. Et à ce moment-là, j'ai choisi ma vie. Je me suis repris en main, je me suis demandé ce dont j'avais envie, où j'en étais, et hop, j'ai foncé !", avait-il raconté à ELLE en mars 2016 dans l'une de ses très rares confidences sur son épouse.