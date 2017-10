Maxima des Pays-Bas : Eclatante pour la visite royale au Portugal

L'automne, une saison idéale pour visiter le Portugal en profitant de températures agréables et du calme après la tempête touristique estivale. Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas ont pu le constater à l'occasion d'une visite d'Etat de trois jours à l'invitation du président Marcelo Rebelo de Sousa autour d'intérêts économiques, en particulier dans le secteur aéroportuaire et aéronautique et dans celui des technologies environnementales et des énergies renouvelables.

Arrivé à la nuit tombée le lundi 9 octobre 2017, le couple royal néerlandais a entamé sa mission le lendemain, officiellement accueilli par le président portugais au cours d'une cérémonie organisée dans l'emblématique Monastère des Hiéronymites (Mosteiro dos Jerónimos), dans le quartier de Belém. Les visiteurs n'ont pas manqué d'y déposer une gerbe sur la tombe du grand poète national, Luis de Camões (XVIe siècle). Puis, après des entretiens avec le président du palais de Belém et celui du Parlement, Willem-Alexander et Maxima ont rencontré le maire de Lisbonne, Fernando Medina, avant de partir à la découverte de la ville - en tram bien sûr. Leur excursion les a menés dans les quartiers historiques de Mouraria et Intendente, où un certain nombre d'initiatives ont vu le jour pendant la crise économique : l'occasion était idéale de converser avec les acteurs de ce changement. Cette première journée s'est achevée par un banquet offert par le président au Palais de Ajuda, que la reine néerlandaise, endeuillée durant l'été par la mort de son père, a illuminé de sa robe vert d'eau et de son sourire.