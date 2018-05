Maxime Dereymez et Mia Frye complices entre deux pas de danse à Cannes

Depuis le début du 71e Festival de Cannes, la Suite Sandra & Co est au coeur de l'événement et reçoit un défilé incessant de stars en son sein.

Jeudi 17 mai 2018, au dixième jour du Festival, la Suite de Sandra Sisley a ainsi accueilli de nombreuses célébrités jusqu'au bout de la nuit. Parmi elles, le très beau danseur de 36 ans Maxime Dereymez (Danse avec les stars, TF1), classe et décontracté dans son smoking, a pu prendre la pose et faire quelques pas de danse avec la célèbre chorégraphe Mia Frye (53 ans), stylée dans une robe foulard.

Sur place, notre duo d'artistes a pu croiser la route du chroniqueur Christophe Carrière (C'est que de la télé, sur C8), des comédiens Ophélie Bau et Roméo De Lacour (vus dans Mektoub d'Abdellatif Kechiche) mais aussi du comédien Samy Naceri, lui-même accompagné par son frère Larbi Naceri. Tous ont pu profiter du cadre incroyable de la suite qui possède une vue imprenable sur la Croisette.

À deux jours de la fin des festivités, la Suite Sandra & Co continue donc de faire couler le champagne à flots, celui de la Maison Perrier-Jouët, pour le plus grand bonheur des festivaliers, qu'elles soient stars du grand et du petit écran, influenceurs, journalistes ou blogueurs.