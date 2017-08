Maxime Guény (TPMP) tente un nouveau look... et ne convainc pas !

La sublime Agathe Auproux n'est pas la seule récente recrue de Touche pas à mon poste (C8) à donner de ses nouvelles aux "fanzouzes" en cet été 2017. Maxime Guény, l'un des experts médias du show médias le plus déjanté du PAF, est lui aussi très suivi sur ses réseaux sociaux...

Dans ce contexte, lorsque le journaliste de 30 ans s'est dévoilé avec un tout nouveau style sur une "Instagram Story" ce 7 août 2017, l'image a inévitablement été commentée. Il faut dire que sans sa barbe de trois jours, rasé de très près, notre Maxime paraît sacrément jeune !

Les internautes n'ont d'ailleurs pas tardé à commenter le nouveau look du jeune homme, la plupart d'entre eux n'hésitant pas à regretter ce choix. "Un petit conseil, garde la barbe c'est mieux !", "Sur ton InstaStory, j'ai eu du mal à re reconnaître sans la barbe ! Je me suis dit 'Mais c'est qui celui-là ?'", "Tu as foutu quoi là ?", pouvait-on lire parmi les réactions.

À en juger par ces retours négatifs, nous sommes en droit de penser que Maxime Guény reviendra très certainement "barbu" à la rentrée prochaine dans TPMP !