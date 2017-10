Maxime (Koh-Lanta Fidji) papa : Découvrez sa fille Lou !

Maxime est un homme heureux.

Lors du tournage de Koh-Lanta Fidji, sa femme Maëlys était enceinte de leur premier enfant. "Pour tout vous avouer, deux jours avant de partir, on a appris que notre fille allait arriver prématurément. J'était prêt à renoncer", avait révélé le Survivor lors d'une interview accordée à Télé 7 Jours début septembre. Néanmoins, la maman l'a dissuadé d'abandonner son rêve. Rien ne dit si sa fille Lou est née pendant qu'il participait au jeu d'aventure de TF1 mais ce qui est certain, c'est qu'elle est bel et bien née.

Pour preuve, Maxime a dévoilé plusieurs photos de son bout de chou sur son compte Instagram. On peut la découvrir dans un porte-bébé, accrochée à son papa et en voiture avec lui. L'aventurier, qui a été accusé d'être un traître, a également dévoilé une vidéo où il apparaît avec son épouse et leur bébé. "C'est tout simplement ce moment-là dont j ai rêvé durant toute mon aventure bien avant que LOU arrive au monde et c'est cette image ancrée en tête qui m a fait tenir psychologiquement. Merci ma femme @mayy_fibule de m avoir laissé partir vivre mon rêve alors que tu étais en fin de grossesse et que LOU pouvait arriver à tout moment. Merci du fond du coeur, je t aime, je vous aime. Et merci à tout ceux qui me soutiennent, les enfants en particulier, je vous adore", a-t-il écrit en légende.

Adorable.