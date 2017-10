Maxime (Koh-Lanta Fidji) : Sa fille Lou née avant son retour ? Il répond

Maxime a-t-il assisté à la naissance de sa fille Lou (4 mois) ?

L'ex-jaune a participé au tournage de Koh-Lanta Fidji alors que sa femme Maëlys était enceinte de leur premier enfant. "Pour tout vous avouer, deux jours avant de partir, on a appris que notre fille allait arriver prématurément. J'était prêt à renoncer", avait révélé le Survivor lors d'une interview accordée à Télé 7 Jours début septembre. En revanche, il n'avait pas précisé si son bout de chou était né pendant ou après son aventure.

Nos confrères de Télé Star l'ont donc interrogé sur le sujet afin d'en savoir plus. Et la réponse est très... énigmatique ! "Sachez que l'aventure était terminée pour moi quand Lou est née", a confié Maxime. Rien ne dit si le tournage était déjà achevé ou si l'ex-jaune était toujours aux Fidji, dans la maison du jury final. Il faudra attendre la fin de la diffusion de l'émission pour en savoir plus sur le sujet.

En attendant, direction le compte Instagram de Maxime pour découvrir la bouille adorable de sa petite Lou.