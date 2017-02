Maximilien (Top Chef 2017) : Sa comparaison culottée qui fait rire Twitter !

Pour Maximilien Dienst (23 ans), c'était Cauchemar en cuisine !

Mercredi 22 février 2017, M6 proposait l'épisode 5 de Top Chef 2017. Une émission marquée par la fameuse épreuve des enfants. Guillaume, Maximilien, Jérémie, Alexis, Kelly et Franck devaient être les plus créatifs possible afin de faire aimer aux enfants des produits qu'ils détestent : le foie de veau, le poulpe et les choux de Bruxelles. Et le Belge, qui se décrit comme "un obsédé sexuel", a eu du mal à se mettre dans le bain.

En plus d'avoir hérité du foie de veau, un aliment qu'il déteste, Maximilien a admis ne pas aimer les enfants. Et pour le faire savoir, il a osé une comparaison... plutôt folle : "Les gosses, c'est comme les pets, on supporte que les siens."

Sans surprise, nombreux sont les internautes à s'être amusés de cette déclaration. "Maximilien le nouveau Norbert, sa manière de parler est énorme", "La phrase du soir signée Maximilien : 'Il paraît que les gosses c'est comme ses pets, on ne supporte que les siens'", "Merci pour ce moment de poésie, Maximilien", "Maximilien ou comment changer complètement l'image d'un chef excellent en cuisine comme en répartie", a-t-on notamment pu lire.