Top Chef 2017 - Maximilien Dienst assume : "Je suis un obsédé sexuel"

Maximilien Dienst, jeune talent de l'équipe d'Hélène Darroze, est incontestablement l'un des candidats marquants de cette 8e saison de Top Chef sur M6 grâce à son tempérament volcanique. Interrogé par nos confrères du site belge Sud Info, le jeune homme de 23 ans - qui est également le plus jeune chef étoilé de Belgique ! - est revenu sur son humour parfois graveleux à l'antenne...

"Ah mais je suis complètement lourdingue, hein ! Moi je ne m'en cache pas, d'ailleurs je le dis dans la première émission : je suis lourdingue", a-t-il assumé avant de poursuivre, à propos de ses remarques en-dessous de la ceinture tout au long du programme : "J'aime bien le cul, je ne vais pas vous mentir. Dire que je ne suis pas un obsédé sexuel, ce serait mentir !"

Heureusement pour lui, Maximilien Dienst sait tout de même quand il faut s'arrêter et a pu, grâce à ce recul, séduire la femme avec qui il vit depuis un an. "Sinon, je n'en choperais pas beaucoup", a expliqué le chef du restaurant Les pieds dans le plat, à Hotton. Et d'ajouter, concernant l'alliance qu'il porte au doigt : "Non, nous ne sommes pas mariés. Ma copine en porte une aussi mais c'est juste un cadeau... On verra ce que l'avenir nous réserve. Peut-être un jour. On est ensemble depuis un an (...) Beaucoup de gens me prennent pour un gay, ça ne me pose pas de problème."

Une interview à retrouver en intégralité dans l'édition de ce vendredi 17 février du Sud Info.