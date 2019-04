Mazarine Pingeot et Amélie Nothomb réunies pour le sacre de Sarah Chiche

Ce 16 avril 2019 s'est tenue la 12e édition du Prix de la Closerie des Lilas à Paris, un rendez-vous littéraire qui récompense chaque année une romancière de la langue française dont l'ouvrage paraît entre janvier et mars. Cette année encore, plusieurs auteures se sont réunies dans le restaurant du même nom, dans le 6e arrondissement, pour assister au couronnement de Sarah Chiche pour son roman Les Enténébrés (éditions Seuil).

Présidente de cette édition 2019, Leïla Slimani a pu compter sur la présence de plusieurs jurées invitées ce mardi soir, dont Mazarine Pingeot, Jeanne Damas et Pauline Lefèvre. Amélie Nothomb, présidente du jury l'an dernier, était également présente, de même que certains membres du jury permanent : Carole Chrétiennot, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Tatiana de Rosnay et Jessica Nelson. Le comédien Zinedine Soualem et sa compagne Caroline Faindt, Caroline Fourest, Anne Nivat et l'artiste Orlan étaient aussi de la partie. En 2018, le prix de la Closerie des Lilas a été attribué à Odile d'Oultremont pour Les Déraisons (éd. L'Observatoire).