Meghan Marke : Ce cadeau illégal donné aux invités de son premier mariage

Photo souvenir à l'appui, Thomas Markle a tenu à tordre le cou aux rumeurs affirmant qu'il n'avait pas non plus assisté au premier mariage de sa fille. Sur le carton d'invitation qu'il a également dévoilé, on peut voir sa fille de dos en bikini, étendue au côté de son fiancé sur une plage bordée de palmiers. Le couple pose non seulement avec du jus de coco mais aussi avec une bouteille de bière : voilà de quoi donner le ton des festivités. Pour ce qui est de la date, c'est le 10 septembre 2011 (soit le 09/10/11, puisque la date s'écrit avec le mois en premier chez les Anglo-Saxons) que Meghan Markle a choisi, comme un moyen mnémotechnique pour que le marié s'en souvienne facilement !

Avant d'assister au mariage célébré sur la plage par un rabbin, le père de Trevor Engelson, Thomas Markle explique que la centaine d'invités s'est vu remettre un cadeau surprenant : un petit sac de cannabis. "C'est illégal, mais ce n'est pas un problème en Jamaïque, a-t-il affirmé. Je ne fume pas de cannabis et à ce que je sache, Meghan non plus. Je ne sais pas ce que j'ai fait du mien. Je pense l'avoir donné."