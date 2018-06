Meghan Markle : Son ex Cory Vitiello bientôt papa avec une chanteuse connue

Il y a une vie après Meghan Markle, la preuve par deux ! Alors que la duchesse de Sussex profite à l'abri des regards indiscrets de sa lune de miel avec le prince Harry après leur mariage le 19 mai dernier à Windsor, ses deux principaux anciens amours ont refait leur vie et refont surface dans les médias.

Deux jours seulement après l'annonce des fiançailles de Trevor Engelson, qui fut le compagnon de Meghan Markle de 2004 à 2013 (et son époux à partir de 2011) et a signalé sur Instagram avoir demandé en mariage son actuelle compagne, une nutritionniste nommée Tracey Kurland, le tabloïd américain Us Weekly révèle que Cory Vitiello, qui partagea pendant deux ans (2014-2016) la vie de l'ex-actrice de la série Suits, va devenir père.

Aujourd'hui en couple avec une Canadienne loin d'être une inconnue puisqu'il s'agit de la charismatique Martina Sorbara, 39 ans, chanteuse (notamment au sein du groupe Dragonette formé avec son mari Dan Kurtz, dont elle s'est séparée en 2016) qu'on a pu entendre à plusieurs reprises sur les sons de Martin Solveig (Boys and Girls, Hello, Can't stop), le chef et restaurateur de 38 ans se préparerait à accueillir avec celle-ci leur premier enfant.

En dépit des rumeurs peu amènes concernant la fin de sa relation avec Meghan Markle peu avant qu'elle fasse la connaissance d'Harry (des mauvaises langues ont d'ailleurs pu dire que c'est précisément ce qui a sonné le glas de leur histoire), Cory Vitiello, sollicité par le Daily Mail peu avant le mariage princier, n'avait eu que des mots positifs au sujet de son ex, se disant "fier d'elle" et la décrivant comme une "fille géniale". Des propos qui n'accréditaient en rien l'hypothèse selon laquelle le très populaire cuisinier canadien aurait quitté l'actrice à cause de son comportement de diva, deux ans après leur coup de foudre survenu à l'occasion d'un dîner de l'équipe de Suits à son restaurant de Toronto, The Harbord Room, non loin du domicile qu'occupait la jeune femme. Le même quotidien britannique avait en effet avancé, d'après certaines sources, que Cory Vitiello avait pu être embarrassé que Miss Markle, jouant de son statut de célébrité, réclame les meilleurs tables ou places lors de leurs sorties ensemble, ou encore qu'elle s'approprie le mérite d'une délicieuse recette inventive qu'ils avaient servie lors d'un dîner entre amis et qui était de son fait à lui.

La mère de Cory Vitiello s'était toutefois inscrite en faux de ce portrait peu flatteur, décrivant au contraire Meghan comme une personne "sans chichis", "dotée d'un grand sens de l'humour" et "très aimable". Et si elle dit n'avoir jamais évoqué avec son fils les raisons de leur rupture, elle confie que ses relations avec la jeune femme n'en ont pas pâti, se poursuivant par SMS et e-mails. Meghan Markle avait d'ailleurs eu la délicatesse de l'informer qu'elle fréquentait quelqu'un d'autre avant que sa romance avec le fils cadet du prince Charles soit ébruitée et avait même demandé aux parents de Cory la permission de leur rendre visite – qui n'a finalement pas eu lieu, ces derniers n'étant alors pas disponibles.