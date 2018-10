Meghan Markle : Son ex-époux s'est remarié à son tour... à une jolie blonde !

L'année 2018 ne sera pas seulement celle des noces de Meghan Markle et du prince Harry. Comme le révèle le site du Daily Mail, le premier époux de la duchesse de Sussex s'est effectivement remarié à son tour, cinq ans près leur étourdissant divorce.

Selon les informations de nos confrères, Trevor Engelson a épousé samedi 6 octobre 2018 celle qui partage sa vie depuis à peine un an, la jolie Tracey Kurland. Le producteur de 41 ans et la diététicienne de 32 ans se fréquentent depuis novembre 2017 et s'étaient fiancés en juin dernier, deux semaines après les noces royales célébrées en grande pompe à Windsor.

La mariage des nouveaux Monsieur et Madame Engelson s'est tenue dans une propriété privée de Hidden Hills, à Los Angeles, très probablement celle des parents de la mariée. Tracey Kurland est un joli parti puisqu'elle est la fille de Stanford Kurland, un homme d'affaires connu pour avoir été le président de l'entreprise immobilière Countrywide. Il avait quitté son poste en 2006 après avoir revendu ses parts pour la modique somme de 200 millions de dollars.

Des photos de Trevor Engelson et Tracey Kurland ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, postées par des amis. Sur son compte, le marié s'est extasié de son nouveau bonheur. "Je suis le gars le plus chanceux. Préparez-vous à faire la fête !", a-t-il notamment écrit dans une annonce Instagram.

Trevor Engelson avait épousé Meghan Markle en septembre 2011 après sept années de relation lors d'une fête en Jamaïque. Quelque 100 invités avaient été conviés à la fête qui s'était étendue sur un long week-end. Les ex s'étaient rencontrés en 2004 avant que l'ex-actrice américaine accède à la reconnaissance grâce à sa série Suits. Le divorce avait été prononcé deux ans à peine après les noces.