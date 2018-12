Meghan Markle : Cette actrice enceinte qui se sent en compétition avec elle

Également enceinte de plusieurs mois, l'humoriste et actrice Amy Schumer a accordé une nouvelle interview vidéo au magazine InStyle ce lundi 3 décembre 2018. Un entretien dans lequel elle se moque du fait qu'elle attend son premier enfant en même temps que la duchesse de Sussex, la comparant à sa "némésis" : "Peut-être que je suis dans la compétition, du genre 'Meghan a l'air mieux que moi, elle a un tout petit ventre et elle porte des talons hauts, et on dirait que je suis déjà enceinte de 10 mois et je porte des chaussures plates depuis quatre ans'."

Ce n'est pas la première fois que la star du film I Feel Pretty se compare avec humour à Meghan Markle. Pour annoncer sa grossesse à ses fans sur les réseaux sociaux le 22 octobre dernier, Amy Schumer avait utilisé un montage du duc et de la duchesse de Sussex en voyage dans le Pacifique, fait à partir d'une photo prise quelques jours après qu'ils ont eux-mêmes confirmé l'heureuse nouvelle.