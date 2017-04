Meghan Markle dans une pub pour un site de rencontres ? Les Anglais scotchés !

Il y a des choses qui ont le don de captiver des millions de Britanniques : la love story du prince Harry et de l'actrice américaine Meghan Markle en est une, le final de la troisième et ultime saison de la série Broadchurch en est une autre. Ils étaient d'ailleurs pas moins de 8,7 millions de téléspectateurs devant ITV lundi 17 avril pour suivre la fin des aventures de David Tennant et Olivia Colman. C'est alors que Meghan Markle a fait une apparition des plus insolites pendant une page de pub...

Certaines des personnes qui sont restées les yeux rivés sur l'écran pendant les réclames n'en sont pas revenues en croyant voir l'héroïne de la série Suits dans une publicité du site de rencontres eHarmony, en train d'apprécier, dans une ambiance romantique, un verre de vin avec un... cochon. Un vrai cochon (un magnifique verrat) - l'animal, pas l'homme lubrique !

Mais de même que le cochon dissimulait le potentiel prince charmant, la brunette n'était pas non plus celle qu'on pouvait croire : en fait de Meghan Markle, il s'agissait de l'actrice britannique Genevieve Capovilla, qui n'a pas encore crevé l'écran mais présente effectivement une ressemblance troublante avec la compagne du prince Harry. A l'instar de Meghan, née d'un père caucasien d'ascendance néerlandaise et irlandaise et d'une mère afro-américaine, Genevieve est le fruit d'un métissage, son père étant italien et sa mère jamaïcaine. Si eHarmony a prémédité son coup, en diffusant cette publicité devant la très large audience en cette soirée du lundi de Pâques, c'est très bien joué ! Quoi qu'il en soit, la comédienne n'a pas été choisie sciemment pour sa ressemblance avec Meghan Markle puisque la publicité a été réalisée début 2016, bien avant la première rencontre de l'Américaine et d'Harry, quelques mois plus tard.