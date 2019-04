Meghan Markle enceinte : shopping surprise à Londres avec Harry

Selon le Daily Mail, Meghan Markle et son mari ont passé plus de deux heures dans le magasin, également fréquenté par d'autres célébrités portées sur le bien-être naturel telles que Gwyneth Paltrow et Natalie Portman. Avant même de rejoindre la famille royale, l'ancienne actrice américaine était une adepte de la médecine traitant aussi bien le corps que l'esprit : "C'est peut-être mon côté californien de toujours avoir mes infusions de remèdes holistiques. Je voyage avec toutes sortes de médecines homéopathiques parce que ça m'est familier", avait-elle confié lors d'une interview en 2017.

Une vision globale et naturelle du bien-être qu'elle compterait également appliquer pour son accouchement puisqu'elle serait déjà conseillée par une doula, "qui a pour vocation d'accompagner et de soutenir la future mère et son entourage pendant la grossesse, l'accouchement et la période postnatale". Un soutien émotionnel et physique qui pourrait réduire le temps de travail, l'utilisation de péridurales, d'analgésiques et même de forceps...