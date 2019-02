Meghan Markle et Harry : Leur bébé bat déjà des records !

Le sexe du bébé, son futur prénom et même l'heure à laquelle il naîtra... Les paris les plus fous sont en cours en Angleterre à quelques semaines de l'accouchement de Meghan Markle. La duchesse de Sussex et le Prince Harry accueilleront leur premier enfant en avril prochain, de quoi rendre fou les bookmakers.

En effet, d'après The Mirror, et selon le site bookmakers.tv, le royal baby tant attendu bat déjà des records de l'autre côté de la Manche puisqu'il a fait monter les paris à plus de 8 millions de livres. Par ailleurs, il nargue ses cousins et cousines (prince George, princesse Charlotte et prince Louis, les enfants du Prince William et de Kate Middleton), qui n'avaient engendré que 3 millions de livres au total lors de leurs naissances. Une somme malgré tout impressionnante.

Face à cette agitation débordante, le porte-parole de bookmakers.tv, Philip Trampe, explique : "La popularité de Meghan et Harry atteint un niveau jamais vu et l'arrivée du bébé plonge le public dans une frénésie de paris aux proportions hallucinantes." Un engouement incroyable qui n'est pas sans rappeler celui qu'il y avait eu autour du mariage entre le Prince Harry et Meghan, un évènement déjà record qui avait accumulé près de 3,5 millions livres de paris. "Et pourtant, le bébé à naître du couple attire déjà plus du double de ce nombre de paris", poursuit Philip Trampe.

En ce qui concerne les tendances, la cote sur un petit garçon est à 1/1 et à 8/11 sur une petite fille. Les Britanniques misent également beaucoup sur les prénoms, notamment celui de Diana, qui obtient 15% du total des votes. Mais prudence... Victoria, Albert ou encore Arthur sont également en lice.

Réponse dans quelques semaines !